Курский «Авангард» поедет на сборы в Турцию

СЕГОДНЯ 13:38 2018-12-29T13:38:05+03:00

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Глава комитета по физкультуре и спорту Курской области Валерий Кобзев заявил, что проблемы футбольного клуба «Авангард» решаются. Футболистов и болельщиков просят не волноваться, сообщает региональная администрация.

В январе команда отправится на сборы в Турцию, где будет готовиться к предстоящим соревнованиям на открытых полях. В феврале спортсмены примут участие в Кубке Футбольной национальной лиги на Кипре в числе 16 команд, которые заняли в 2018 году первые 16 мест по итогам Олимп-Первенства ФНЛ.