Под Курском в ДТП ранены четыре человека
Авария произошла на белгородской трассе
Ранения получили четыре человекаФото: УМВД России по Курской области.
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28 декабря примерно в 17:45 на 468 километре автодороги Москва-Белгород столкнулись автомобили ВАЗ-21099 под управлением 30-летнего водителя, который ехал в сторону Орла, с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 23-летней женщины, которая двигалась навстречу.
В результате сильного лобового столкновения ранения различной степени тяжести получили водитель и два пассажира ВАЗа, а также женщина-водитель «Фокуса». Все пострадавшие доставлены в больницу.