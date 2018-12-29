Под Курском в ДТП ранены четыре человека

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-29T12:27:08+03:00

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28 декабря примерно в 17:45 на 468 километре автодороги Москва-Белгород столкнулись автомобили ВАЗ-21099 под управлением 30-летнего водителя, который ехал в сторону Орла, с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 23-летней женщины, которая двигалась навстречу.

В результате сильного лобового столкновения ранения различной степени тяжести получили водитель и два пассажира ВАЗа, а также женщина-водитель «Фокуса». Все пострадавшие доставлены в больницу.