2018-12-29T11:41:12+03:00
Общество

С нового года в Курске продолжат отключать свет

Отключения начнутся с 9 января
Яна ШЕЛЕСТ
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Отключения запланированы в Центральном округеОтключения запланированы в Центральном округеФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 09 по 11 января с 9-00 до 17-00 на ул. Нижняя Набережная д. 66 - 120; д. 11 – 43; ул. А. Аристарховой д. 1 – 32

Тел. для справок: 32-40-89

В Железнодорожном и Сеймском округах отключений не запланировано.

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