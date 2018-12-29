С нового года в Курске продолжат отключать свет
Отключения начнутся с 9 января
Отключения запланированы в Центральном округеФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 09 по 11 января с 9-00 до 17-00 на ул. Нижняя Набережная д. 66 - 120; д. 11 – 43; ул. А. Аристарховой д. 1 – 32
Тел. для справок: 32-40-89
В Железнодорожном и Сеймском округах отключений не запланировано.