В Курской области завершился осенний призыв

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-29T10:18:02+03:00

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В Курской области состоялось итоговое заседание призывной комиссии. План по призыву регион выполнил на 100%. Почти 1,5 тысячи курян стали солдатами и отправились служить в регионы, входящие в Западный военный округ, сообщили в региональной администрации.

Новобранцы пополнили ряды сухопутных, радиотехнических, внутренних войск, военно-морского флота, а также военно-воздушных сил. Многие парни пришли на призывные пункты добровольно, с огромным желанием отдать долг Родине.

Количество уклонистов постепенно снижается. На начало осенней призывной кампании их количество составляло 1216 человек. Разыскали почти 200 человек. Всего же в Курской области на учете в военных комиссариатах состоит 21 тыс. призывников.