Под Курском сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-29T09:41:19+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

28 декабря в 20:39 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Камышное Беловского района. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 21 Беловского района, ДПК, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировали в 21:02. В результате пожара сгорел жилой деревянный дом размером 8х12 метров. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.