2018-12-29T09:41:19+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел деревянный дом

Пожар произошел в Беловском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В ликвидации пожара принимали участие 17 человекВ ликвидации пожара принимали участие 17 человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

28 декабря в 20:39 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Камышное Беловского района. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 21 Беловского района, ДПК, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировали в 21:02. В результате пожара сгорел жилой деревянный дом размером 8х12 метров. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском в ДТП ранены четыре человека
С нового года в Курске продолжат отключать свет
В Курской области завершился осенний призыв
Ушел из жизни декан филологического факультета КГУ Юрий Филиппов
В отдаленной курской деревне уже четыре дня нет света
Под Курском открыли пожарное депо
Средняя прибавка к пенсии в Курской области составит менее 950 рублей
В Курской области пройдет декада спорта и здоровья
В Курске на ряде улиц запретили парковку
Перед Новым годом курских водителей проверят на трезвость
Курян приглашают в усадьбу Фета
Бюджету Курска причинен ущерб на 700 миллионов рублей - прокуратура
В 2018 году на пешеходных переходах в Курской области погибли семь курян
В курском краеведческом музее открылась выставка росписи
Издан очередной том Книги памяти Курской области
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» сыграет с одним из лидеров российского первенства
Под Курском водитель «Киа» наехал на школьницу
Роман Старовойт исполнит желания трех юных курян
В Курске на улице Скорятина загорелся жилой дом
Курских осужденных познакомили с творчеством Тургенева