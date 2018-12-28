Ушел из жизни декан филологического факультета КГУ Юрий Филиппов

СЕГОДНЯ 16:13 2018-12-28T16:15:00+03:00

Отпевание состоится 29 декабря в 9:30 в храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

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27 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни декан филологического факультета, заведующий кафедрой теории и практики журналистской работы, доцент, кандидат филологических наук Юрий Леонидович Филиппов.

Современное журналистское сообщество области развивалось при непосредственном участии Юрия Леонидовича. За 20 лет работы под его руководством на факультете подготовили более шестисот журналистов, которые трудятся не только во всех местных средствах массовой информации, но и в газетах и крупнейших российских и зарубежных теле- и радиокомпаниях.

Филиппов преуспел и в научной работе, занимаясь изучением творчества современных русских писателей. Им опубликовано более 70 научных трудов. Юрий Леонидович был самобытным и талантливым преподавателем, блестящим организатором, душевным и отзывчивым человеком.

Отпевание состоится 29 декабря в 9:30 в храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Радищева, 33). Прощание - в 10:30.