2018-12-28T16:02:53+03:00
Происшествия

В отдаленной курской деревне уже четыре дня нет света

Дорогу к селу замело, поэтому энергетики не могут устранить неполадки
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе до сих пор устраняют последствия снегопадаВ регионе до сих пор устраняют последствия снегопадаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В деревне 1-е Никольское Медвенского района осталось всего два дома. Из-за того, что к населенному пункту не расчищена дорога, там уже четыре дня нет электричества – энергетики не могут доехать и устранить неполадки.

Заложниками стихии оказываются беспомощные старики, которым сложно почистить даже собственный двор. Поэтому дорога в отдаленные населенные пункты – жизненная необходимость. Она нужна, чтобы родственники пожилых людей из районного или областного центра могли приехать и позаботиться о близких.

Несколько пожилых людей, проживающих в деревне Соломино Фатежского района, тоже оказались в снегопад в изоляции – замело дорогу. Активисты отправились в Соломино, чтобы выяснить положение дел и организовать помощь жителям.

Деревня Соломино еще в советское время была разбита на несколько хуторов: Амелин, Костин и Волна Революции, поэтому как геоточка деревня на картах отсутствует, хотя по старой памяти три хутора и называют в Фатежском районе деревней Соломино. Ее протяженность более 4 километров, когда-то она насчитывала более 150 человек, теперь осталось около десятка. Жители – в основном старики 70-80 лет, родственники которых уехали из родных хуторов.

В числе хуторян – участник боевых действий Степан Белозеров и его супруга Раиса, а также Нина Шульгина. Все трое в снегопад заболели. Родственники и соседи пробирались к ним с лекарствами по колено в снегу. Скорая помощь проехать бы не смогла – дорогу замело.

- Подъездной путь сельсовет расчистил, как только закончилась метель, 27 декабря, – рассказала активист ОНФ в Курской области Анна Шевченко. – Сегодня добирались туда по хорошей дороге. Конечно, понятны чувства людей, которые, проработав по 40 лет, вынуждены топить печь, стаивать снег с крыши, потому что здоровье не позволяет дойти до колонки, одной на три хутора. Хорошо, что есть заботливые соседи, которые готовы доставить старикам лекарства или продукты, проведать их.

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