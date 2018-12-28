2018-12-28T15:56:45+03:00
Общество

Под Курском открыли пожарное депо

Новый объект появился в селе Беседино
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожарная часть охватывает Курский, Солнцевский, Медвенский и Щигровский районыПожарная часть охватывает Курский, Солнцевский, Медвенский и Щигровский районыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 декабря в селе Беседино Курского района состоялось торжественное открытие нового пожарного депо. Его строительство началось летом 2018 года. За несколько месяцев отстроили современные боксы на четыре машиновыезда, оснащенные современным оборудованием.

Пожарная часть охватывает Курский, Солнцевский, Медвенский и Щигровский районы. Это более 170 населенных пунктов с населением свыше 30 тысяч человек.

В зону ответственности спасателей входят не только жилые дома, но и участок федеральной автодороги. В пожарной части работают 28 человек. В их число помимо спасателей входят водители и инструктор по пожарной безопасности.

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