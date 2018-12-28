Средняя прибавка к пенсии в Курской области составит менее 950 рублей

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-28T15:48:37+03:00

Сумма прибавки для всех получателей будет разной Фото: Из архива КП.

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С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,05%, это выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.

Так как размер пенсии носит индивидуальный характер, то для каждого пенсионера результат индексации будет свой в зависимости от размера пенсии.

На прибавку в 1 000 рублей могут рассчитывать пенсионеры, которые сейчас получают пенсию на уровне среднего размера по стране - 14 414 рублей.

Если величина пенсии больше этой суммы, то размер прибавки составит 1 000 рублей. И наоборот: если пенсия меньше средней величины, то с 2019 года она вырастет меньше, чем на 1 000 рублей.

В Курской области средний размер пенсии получателей страховых (трудовых) пенсий по старости в 2018 году ниже этого показателя и составляет 13 438 руб. Следовательно, в среднем сумма ежемесячного увеличения для неработающих пенсионеров не превысит 1 000 рублей и составит 947,3 рубля. При этом более 30% получат прибавку более 1 000 рублей.

Размер начисленной пенсии работающим пенсионерам также подлежит индексации, но поскольку выплата пенсии, начиная с 2016 года, идет без учета ежегодных индексаций, выплата в повышенном размере им производиться не будет. Проиндексированная сумма будет выплачиваться спустя три месяца после увольнения, но с единовременной доплатой разницы за эти три месяца.

В порядок индексации пенсий получателям государственных пенсий изменений не внесено: индексация размера таких пенсий производится ежегодно с 1 апреля.

Все получатели страховых (трудовых) пенсий, как неработающие, так и работающие, зарегистрированные в Личном кабинете пенсионера (на интернет-странице Отделения ПФР по Курской области в разделе «Информация для жителей региона»), могут увидеть изменение размера своей пенсии с учетом индексации с 1 января 2019 года.