В Курской области пройдет декада спорта и здоровья

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-28T15:17:58+03:00

3 января в 11.00 в урочище Моква состоится открытие лыжного сезона Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курян приглашают принять в ней участие

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1 января в 12.00 у Никитского храма состоится новогодняя пробежка «Муромская дорожка».

3 января в 11.00 в урочище Моква состоится открытие лыжного сезона, в рамках которого пройдут соревнования по лыжным гонкам.

3-6 января в 10.00 в спортивно-оздоровительном комплексе поселка Прямицино будет проходить новогодний турнир среди юношей 2009 года рождения.

4 января в 12.00 на стадионе «Трудовые резервы» в Курске состоятся областные соревнования по спринтерскому и барьерному бегу.

4 января в 9.00 на Железногорском водохранилище пройдет чемпионат Курской области по спортивное ловле рыбы на мормышку.

С 3 по 8 января в спорткомплексе «Арена» будут проходить региональные отборочные соревнования всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Курской области.

7 января в 12.00 на катке Железнодорожного округа в Курске состоится товарищеский матч по хоккею между командами областных и городских органов власти «Студеный лед».