В Курской области пройдет декада спорта и здоровья
1 января в 12.00 у Никитского храма состоится новогодняя пробежка «Муромская дорожка».
3 января в 11.00 в урочище Моква состоится открытие лыжного сезона, в рамках которого пройдут соревнования по лыжным гонкам.
3-6 января в 10.00 в спортивно-оздоровительном комплексе поселка Прямицино будет проходить новогодний турнир среди юношей 2009 года рождения.
4 января в 12.00 на стадионе «Трудовые резервы» в Курске состоятся областные соревнования по спринтерскому и барьерному бегу.
4 января в 9.00 на Железногорском водохранилище пройдет чемпионат Курской области по спортивное ловле рыбы на мормышку.
С 3 по 8 января в спорткомплексе «Арена» будут проходить региональные отборочные соревнования всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Курской области.
7 января в 12.00 на катке Железнодорожного округа в Курске состоится товарищеский матч по хоккею между командами областных и городских органов власти «Студеный лед».