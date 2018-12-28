В Курске на ряде улиц запретили парковку

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-28T15:02:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Для обеспечения беспрепятственного движения пассажирского и спецтранспорта, который занимается механизированной уборкой проезжей части мэрия Курска запретила на зимний период остановку транспорта на проезжей части ряда улиц. Это улицы Ленина, Радищева, Дзержинского, Горького, Мирная, Сумская, Косухина, Студенческая, 50 лет Октября (на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков), Гагарина (на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова) с 20.00 до 8.00 и на проспекте Дружбы круглосуточно.

Здесь установят дорожные знаки, запрещающие стоянку на зимний период с началом выполнения работ по снегоочистке дорог.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения администрация города убедительно просит водителей не парковать транспорт на этих участках дорог. В противном случае припаркованный здесь транспорт отправят на штраф-стоянку.