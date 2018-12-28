Перед Новым годом курских водителей проверят на трезвость

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-28T14:51:56+03:00

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В предстоящие выходные и праздничные дни в Курской области Госавтоинспекция проведет целевые мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

Курская ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного – 102; телефон дежурной части отдельного батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Напоминаем, что за управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью по ст.264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).