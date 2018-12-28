2018-12-28T14:27:57+03:00
Звезды

Курян приглашают в усадьбу Фета

12 января здесь состоится программа «Мороз и солнце; день чудесный!»
Яна ШЕЛЕСТ
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Все желающие смогут прогуляться по парку и покататься на саняхВсе желающие смогут прогуляться по парку и покататься на санях
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Курский областной краеведческий музей приглашает провести январский день в усадьбе А.А. Фета. 12 января в 11-00 вас ждет музыкально-поэтическая программа «Мороз и солнце; день чудесный!».

В уютном концертном зале гостям расскажут о святочных колядках, зимних забавах, поэзии снежного пейзажа и многом другом. Все желающие смогут прогуляться по парку и покататься на санях, запряженных лошадью.

Отправление автобуса в 10-00 от краеведческого музея, сбор в 9-45. Стоимость билета - 100 руб., проезд - 150 руб.

Справки и предварительная запись по тел.: +7 (4712) 51-15-81.

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