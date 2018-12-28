Бюджету Курска причинен ущерб на 700 миллионов рублей - прокуратура

СЕГОДНЯ 13:44 2018-12-28T13:44:55+03:00

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В следственный орган направлены материалы прокурорской проверки о нарушениях при приватизации путем через внесение вклада в виде акций ОАО «Курские электрические сети» в уставный капитал ОАО «Горсвет». В результате этого бюджету муниципального образования «Город Курск» причинен ущерб на сумму свыше 700 млн. рублей, идет проверка, сказали в прокуратуре.

Ранее на основании материалов прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями должностными лицами комитета ЖКХ и ТЭК Курска, в результате действий которых был заключен невыгодный контракт с энергосервисной компанией, что причинило ущерб бюджету города на сумму более 250 млн. рублей, отметили в ведомстве.