В 2018 году на пешеходных переходах в Курской области погибли семь курян

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-28T13:20:28+03:00

Увеличению числа аварий могло способствовать плохое освещение в городе, считают в прокуратуре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мэра Курска упрекнули в отсутствии эффективных профилактических мероприятий на дорогах города

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В 2018 году на пешеходных переходах региона произошло 164 ДТП, погибли семь человек, 171 получил ранения различной степени тяжести.

За нарушение требований по содержанию пешеходных переходов сотрудники ГИБДД против чиновников местных администраций завели 23 дела об административном правонарушении, владельцам авто выдано 16 предписаний.

По искам прокуроров суд вынес 24 решения, обязав привести пешеходные переходы в надлежащее состояние, из них только шесть реально исполнены.

- Несоответствие уличного освещения нормативным показателям и отсутствие контроля комитета ЖКХ Курска за соблюдением суточного графика освещенности автомобильных дорог стало основанием прокурского представления в городской комитет ЖКХ. По требованию прокурора запросили информацию в АО «Горсвет» для корректировки графика в связи с погодными условиями, - сказали в прокуратуре.

В суд направлено постановление прокурора о возбуждении административного дела против комитета ЖКХ и ТЭК Курска по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Отсутствие эффективных профилактических мероприятий по снижению аварийности на дорогах, предусмотренных муниципальной программой, стало основанием для внесения представления в адрес главы города.