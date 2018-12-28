В курском краеведческом музее открылась выставка росписи

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-28T13:07:50+03:00

Все композиции выполняются вручную, без штампов и трафаретов

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В Курском областном краеведческом музее открылась выставка «Блеск и золото курской росписи». В экспозиции представлены изделия из фондов научно-производственного центра «Художественные мастерские» Юго-Западного государственного университета и Курского областного краеведческого музея.

Посетители выставки смогут познакомиться с особенностями курской росписи, узнать весь процесс создания изделия: от заготовки древесины до его покрытия. Все композиции выполняются вручную, без штампов и трафаретов.

Сюжет миниатюры, портрета, пейзажа, лика святого выполняется темперными красками, разведенными на яичном желтке, с применением сусального золота. Орнамент «кудрявины», выполненный уже другим художником масляными красками, создает «эффект парчи» и прекрасно дополняет миниатюрную композицию. Подобного синтеза двух видов росписи нет ни на одном предприятии народных художественных промыслов России.

Стоимость входных билетов: школьники, студенты очной формы обучения – 20 руб., взрослые -30 руб., дошкольники – бесплатно. Стоимость экскурсионного обслуживания: дошкольники – 20 руб., школьники, студенты очной формы обучения – 30 руб., взрослые -40 руб.

Экскурсия с мастер-классом по декорированию деревянных подставок под горячее – 50 руб. для всех категорий посетителей (все материалы включены в стоимость). Экскурсии и мастер-классы проводятся по предварительной записи при группе от 10 человек.

Адрес: ул. Луначарского, 6.

Тел. для записи экскурсий и мастер-классов: +7 (4712) 51-15-81, 70-21-28.