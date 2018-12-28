Издан очередной том Книги памяти Курской области

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-28T12:50:52+03:00

В него вошли списки 169 курян, не вернувшихся с войны

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Центр «Поиск» издал 17-й том (часть 4) Книги памяти Курской области, в который вошли списки 169 курян, не вернувшихся с войны, уточнены места захоронений 151 воина-курянина, а также впервые опубликованы данные на 11651 советского солдата, захороненного в Поныровском районе, где в июле 1943 года проходили сражения Курской битвы.

В подготовке и издании книги принимали участие краеведы, поисковики, сотрудники и студенты Курского государственного университета.

В книгу также вошли стенографический отчет о встрече президента РФ Владимира Путина с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны, статьи курских поисковиков.