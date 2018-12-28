Курский «ЮЗГУ-АТОМ» сыграет с одним из лидеров российского первенства

СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-28T12:40:33+03:00

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28-29 декабря в спортивном комплексе Юго-Западного Государственного Университета пройдут игры 8-го тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» с участием ВК «Тулица» (Тульская область) и ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область).

Противостоять «ЮЗГУ-АТОМу» будет один из лидеров Чемпионата. По итогам семи туров российского первенства «Тулица» занимает третью строчку в турнирной таблице. На счету у тульских волейболисток восемь побед в десяти встречах и 24 очка. На счету «ЮЗГУ-АТОМа» - пять побед и 15 очков.

Курская Федерация Волейбола приглашает курян и гостей города поддержать нашу команду и стать свидетелями захватывающих волейбольных баталий с участием очаровательных спортсменок. Родные стены спорткомплекса ЮЗГУ и горячая поддержка болельщиков станут хорошим подспорьем для курских волейболисток.

Расписание соревнований восьмого тура:

28 декабря

18-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - «Тулица» (Тульская область)

29 декабря

18-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - «Тулица» (Тульская область)

Вход для зрителей свободный