Курский «ЮЗГУ-АТОМ» сыграет с одним из лидеров российского первенства
28-29 декабря в спортивном комплексе Юго-Западного Государственного Университета пройдут игры 8-го тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» с участием ВК «Тулица» (Тульская область) и ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область).
Противостоять «ЮЗГУ-АТОМу» будет один из лидеров Чемпионата. По итогам семи туров российского первенства «Тулица» занимает третью строчку в турнирной таблице. На счету у тульских волейболисток восемь побед в десяти встречах и 24 очка. На счету «ЮЗГУ-АТОМа» - пять побед и 15 очков.
Курская Федерация Волейбола приглашает курян и гостей города поддержать нашу команду и стать свидетелями захватывающих волейбольных баталий с участием очаровательных спортсменок. Родные стены спорткомплекса ЮЗГУ и горячая поддержка болельщиков станут хорошим подспорьем для курских волейболисток.
Расписание соревнований восьмого тура:
28 декабря
18-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - «Тулица» (Тульская область)
29 декабря
18-00 – «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) - «Тулица» (Тульская область)
Вход для зрителей свободный