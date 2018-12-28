Под Курском водитель «Киа» наехал на школьницу
ДТП произошло в Дмитриеве
Школьницу с ранением отправили в больницуФото: Из архива "КП"
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27 декабря примерно в 8:15 33-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по проспекту Космонавтов в городе Дмитриеве. Напротив дома № 17 она сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП школьница получила ранения и была доставлена в Дмитриевскую Центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.