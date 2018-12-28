Роман Старовойт исполнит желания трех юных курян
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт принял участие в новогодней акции «Елка желаний», которая прошла 27 декабря в Кремле, сообщили в региональной администрации.
Необычную акцию организовал благотворительный проект «Мечтай со мной». Участникам заседания Госсовета при президенте России по развитию добровольческого движения предложили исполнить новогодние желания людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями.
В залах Кремля было установлено две елки, украшенные игрушками с записками о мечтах юных россиян. Одну елку назвали «федеральной», а вторую — «региональной». По условиям акции, все мечты должны быть исполнены в течение 2019 года.
Роман Старовойт снял с елки несколько шаров с желаниями. Врио губернатора Курской области исполнит мечты трех юных курян.