Роман Старовойт исполнит желания трех юных курян

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-28T12:01:11+03:00

Роман Старовойт снял с елки три шара с желаниями

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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт принял участие в новогодней акции «Елка желаний», которая прошла 27 декабря в Кремле, сообщили в региональной администрации.

Необычную акцию организовал благотворительный проект «Мечтай со мной». Участникам заседания Госсовета при президенте России по развитию добровольческого движения предложили исполнить новогодние желания людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями.

В залах Кремля было установлено две елки, украшенные игрушками с записками о мечтах юных россиян. Одну елку назвали «федеральной», а вторую — «региональной». По условиям акции, все мечты должны быть исполнены в течение 2019 года.

Роман Старовойт снял с елки несколько шаров с желаниями. Врио губернатора Курской области исполнит мечты трех юных курян.