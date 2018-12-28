В Курске на улице Скорятина загорелся жилой дом
Пожар произошел 27 декабря утром
При пожаре никто не пострадал
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27 декабря примерно в 11:50 в Курске на улице Скорятина загорелся жилой двухэтажный дом. На место ЧП приехали спасатели трех пожарных частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Огонь потушили в 12:12.
В результате пожара в кирпичном доме размером 12х5 метров огонь повредил комнату, потолочные перекрытия и кровлю на площади 24 квадратных метра.
В ликвидации пожара принимали участие 23 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.