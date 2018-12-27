2018-12-27T17:08:29+03:00
Общество

Курских осужденных познакомили с творчеством Тургенева

В ИК региона показали киноверсию спектакля
Ольга ДАНИЛОВА
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Осужденных познакомили с творчеством русского писателяОсужденных познакомили с творчеством русского писателяФото: предоставлено пресс-службой
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В этом году вся мировая общественность отмечает 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева – одного из выдающихся русских писателей, творчество которого известно во многих странах мира. В рамках празднования этой даты в исправительных учреждениях УФСИН России по Курской области для осужденных показали киноверсию спектакля «Тургенев сегодня!».

Постановка создана в рамках федерального проекта "Театральная Россия" в преддверии 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Спектакль состоит из нескольких частей. Основная – это ключевые эпизоды из жизни Тургенева, повлиявшие на его творчество и произведения, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Спектакль основан на воспоминаниях, письмах и документах самого писателя, его семьи, друзей, коллег и современников. В постановке участвуют актеры столичных театров, киноактёры, выпускники Московской театральной школы Олега Табакова. В роли Тургенева – актер театра и кино Анатолий Руденко.

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