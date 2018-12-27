В Курске установлен среднедушевой минимум для получения детского пособия

СЕГОДНЯ 16:55 2018-12-27T16:55:32+03:00

Для получения выплаты нужно обратиться в МФЦ Фото: Из архива КП.

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Комитет социальной защиты населения Курска напоминает, что ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, предусмотренная Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и действующая начиная с 1 января 2018 года, назначается на один год. По истечении этого времени нужно подавать новое заявление о назначении этой выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Также представляет документы (копии) и сведения, необходимые для ее назначения.

В 2019 году среднедушевой доход семьи, претендующей на получение ежемесячной выплаты, не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за 2 квартал 2018 года: в Курской области ее размер составил 9850 рублей, пояснили в адимнистрации города. Таким образом, среднедушевой доход семьи не должен превышать 14775 рублей.

Выплата будет осуществляться со дня обращения за ее назначением в размере прожиточного минимума для детей, установленного за 2 квартал 2018 года - в Курской области он составил 9368 рублей, сообщили в мэрии Курска.

Документы на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка у жителей Курска принимаются в следующих офисах филиалов МФЦ по Курску и Курскому району:

-филиал № 1- ул. Верхняя Луговая, 24;

-филиал № 2 - ул. Дзержинского, 90-б;

-филиал № 3 - ул. Республиканская, 50-м;

-филиал № 4 - ул. Щепкина, 3.

Часы приема в филиалах МФЦ: понедельник, вторник, среда, пятница с 9.00 до 18.00, четверг с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 16.00. Телефоны для справок 74-14-80; 74-14-76, либо в комитете социальной защиты населения города Курска (ул. Пигорева, 2/17), телефоны для справок 35-63-16; 35-83-43.