Жители Курска пострадали от лже-военнослужащих

СЕГОДНЯ 16:49 2018-12-27T16:49:59+03:00

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Злоумышленники обзванивают граждан, сдающих в аренду квартиры, и представляются военнослужащими, которые ищут жилье. Куряне соглашаются пустить таких квартирантов, так как офицеры Российской армии отличаются порядочностью

Мошенники сообщают по телефону, что условия проживания их устраивают и предлагают сразу перечислить деньги за первый месяц на банковскую карту. При этом они переводят большую, либо меньшую сумму.

Через некоторое время лже-военнослужащие перезванивают и предлагают исправить ошибку. Для этого они просят три проверочные цифры с обратной стороны карты. После этого все средства на счете оказываются в распоряжении преступников. Так, своих сбережений лишились пятеро жителей разных районов Курска, по всем фактам возбудили уголовные дела.

Один мужчина отказался сообщать незнакомцам код, предложил им приехать, чтобы забрать разницу наличными. Лже-военнослужащий, исчерпав все средства воздействия на курянина, в отчаянии позвонил в полицию и сообщил о хищении средств. Ему предложили прийти в ближайший отдел или участковый пункт для установления личности и написания заявления.

После этого фигурант перестал выходить на связь и отключил свой телефон, смирившись с тем, что потерял деньги. Сейчас мошенников разыскивает полиция. Сотрудники УМВД рекомендуют гражданам проверять всю поступающую информацию, не доверять незнакомым людям и тщательно хранить свои банковские секретные данные, чтобы не стать жертвой обмана.