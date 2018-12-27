Сестры Ермаковы представят Курскую область на вокальном конкурсе
23 декабря на телеканале «Звезда» прошла первая программа Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». По итогам отборочного тура курянки Галина и Ирина Ермаковы прошли в полуфинал конкурса.
Девушки занимаются музыкой и вокалом с самого детства. В Курской области их талант был неоднократно отмечен: они становились победителями творческих конкурсов, лауреатами премий Губернатора Курской области. Теперь девушки вышли на новый уровень».
Лучшего исполнителя по мнению телезрителей объявят в канун Старого Нового года! Призываем каждого жителя Курской области поддержать Ирину и Галину Ермаковых на конкурсе и принять участие в зрительском голосовании.
Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей. Главный приз - предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.