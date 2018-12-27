Курский комитет АПК возглавил Николай Великоцкий
Распоряжение о назначении подписал Роман Старовойт
В администрации произошли кадровые измененияФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
Врио губернатора Роман Старовойт подписал распоряжение о назначении председателем комитета агропромышленного комплекса Курской области Николая Васильевича Великоцкого. К исполнению обязанностей новый руководитель комитета приступил с 26 декабря.
Ранее Николай Васильевич работал заместителем главы администрации Медвенского района.