2018-12-27T15:37:18+03:00
Политика

Курский комитет АПК возглавил Николай Великоцкий

Распоряжение о назначении подписал Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
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В администрации произошли кадровые измененияВ администрации произошли кадровые измененияФото: Из архива "КП"
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Врио губернатора Роман Старовойт подписал распоряжение о назначении председателем комитета агропромышленного комплекса Курской области Николая Васильевича Великоцкого. К исполнению обязанностей новый руководитель комитета приступил с 26 декабря.

Ранее Николай Васильевич работал заместителем главы администрации Медвенского района.

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