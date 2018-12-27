2018-12-27T15:35:22+03:00
Общество

Куряне смогут пожаловаться в прокуратуру онлайн

Через «Эфир» уже удалось решить довольного много конкретных проблем
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожаловаться теперь можно онлайнПожаловаться теперь можно онлайнФото: Из архива КП.
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Генпрокуратура России запустила онлайн-проект «Эфир» www.efir.genproc.gov.ru . Это одновременно и live-трансляция, и стриминговый канал, и интерактивный чат, где пользователи задают вопросы и получают консультации. Что касается жалоб, требующих проверок, то они сразу направляются в профильные подразделения прокуратуры.

Через «Эфир» уже удалось решить довольного много конкретных проблем. Так, в Удмуртии сиротам в ускоренном режиме выдали квартиру, в Уфе мать с больным ребенком перевезли из барака в нормальную квартиру.

По многим темам в «Эфире» дают оперативные правовые консультации, например, по льготам многодетным матерям, оформлению земельных участков и льготного жилья, плохой работе ЖКХ и аварийных служб, отказам на прием детей в детский сад и нарушению прав ребенка в школах. Генпрокуратура расскажет, в какой орган власти эффективнее обратиться, как составить жалобу и что сделать, чтобы не было лишней волокиты. Воспользоваться сервисом могут и куряне.

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