Под Курском откроется новый детсад

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-27T15:31:01+03:00

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В Солневском районе Курской области распахнет свои двери детский сад. 28 декабря в 12.00 в поселке Солнцево на улице Первомайской торжественно откроется детский сад.

Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест. В детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок. Есть кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога. Все групповые комнаты оснащены мебелью, соответствующей возрасту детей. На территории детского сада установлено современное игровое оборудование, есть спортивная площадка и площадка по обучению правилам дорожного движения.