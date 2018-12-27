Курские власти отчитались по "Народному бюджету"

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-27T15:09:43+03:00

В плане на 2019 год – 98 проектов, куряне могут внести свои предложения

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За два года в рамках «Народного бюджета» в Кусркой обалсти реализовано 76 проектов на общую сумму около 62 млн рублей. Курская область с 2016 года включилась в реализацию проекта «Народный бюджет». Он представляет собой пример конкурсного получения субсидий из областного бюджета на решение проблем, выбранных курянами совместно с органами местного самоуправления.

Условия субсидирования проектов - участие заинтересованных граждан и спонсоров в софинансировании. То есть на реализацию проекта идут не только бюджетные деньги, но и средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и простых курян. Доля населения в софинансировании является исключительно добровольной и должна составлять не менее 5%.

За два года в рамках «Народного бюджета» реализовано 76 проектов на общую сумму около 62 млн рублей. Жители предлагают проводить работы по благоустройству мест массового отдыха, обустройству детских площадок, ремонту автомобильных дорог.

В 2018 году поддержку получили, к примеру, такие инициативы: капитальный ремонт водозаборной скважины и водонапорной башни по улице Набережной деревни Полевой Курского района; обустройство спортивной и детской площадок в Кондратовском сельсовете Беловского района и детской игровой площадки в селе Борки Суджанского района; ремонт дорог в деревне 2-е Курасово Курского района, по переулку Ленина в поселке Солнцево; благоустройство стадиона Суджанской ДЮСШ; текущий ремонт здания Михайловского СДК и его филиала «Толстоколодезский СДК» Черемисиновского района.

В плане на 2019 год – 98 проектов на общую сумму порядка 192 млн рублей. Из областного бюджета на эти цели будет выделено около 107 млн рублей.

Уже сегодня куряне могут обсуждать и планировать, какие проекты будут реализованы, как преобразится и улучшиться их малая родина.

Комитет внутренней политики администрации Курской области, приглашает жителей к активному участию в благоустройстве региона и решению проблем местного значения совместно с местной властью. По вопросам участия в проекте необходимо обращаться в органы местного самоуправления.