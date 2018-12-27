Курян предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-27T13:49:41+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 27 декабря и в течение суток будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер переменных направлений 2-7 м\с. Температура по области ночью - 10º - 15º, при прояснениях до 20º мороза, днем 5º - 10º мороза при значительной облачности до 14º мороза.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление сильно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в тумане - значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается долгое время, особенно в ночью, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

Помните: от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.