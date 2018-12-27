Владимир Стромов: ТГУ - 100 лет в истории…

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-27T13:39:44+03:00

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РЕФЛЕКСИЯ

Рефлексия необходима. Особенно – на пороге какого-то значимого исторического события. Я это ощутил особенно отчетливо по мере приближения юбилея университета. Основания для внутренней рефлексии – «самокопания», если угодно – возникли от нескольких факторов. Во-первых, мы мало знали собственную историю; позорно и нетерпимо мало. Во-вторых, мы недостаточно понимали свое место в региональном социуме на разных этапах его развития; и в событийном, и, главное, историософском смысле. В-третьих, мы, формируя новую университетскую политическую реальность, не могли не отталкиваться от столетнего опыта ТГУ; опыта, который мы так плохо себе представляли.

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