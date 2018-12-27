Курянка начисляла себе повышенную зарплату

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-27T12:38:45+03:00

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Сотрудница одного из лесных хозяйств Курской области длительное время, используя электронную подпись своего руководителя, присваивала денежные средства организации, начисляя себе завышенную заработную плату. Суммы составляли от двухсот рублей до тридцати тысяч. Ущерб от ее преступных действий составил почти миллион рублей.

Факт хищения выявили сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Курской области совместно с оперативниками УФСБ. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ —«Мошенничество». Следователи провели десятки экспертиз, собрали доказательства причастности обвиняемой к преступлению.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В связи с тем, что на иждивении осужденной находится малолетний ребенок, ей предоставили отсрочку. Также по решению суда была арестована одна из квартир курянки. Деньги от ее продажи пойдут на возмещение материального ущерба.