В Курске пройдет выставка кошек
Полюбоваться на пушистых питомцев можно будет в МегаГРИННе
. Участников и гостей ждут конкурсы и призыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Международная выставка кошек «КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ 2019» пройдет в курском МегаГРИННе 5 и 6 января 2019 года. В выставке примут участие более 300 кошек из России и ближнего зарубежья.
Посетители выставки увидят персов, экзотов, шотландцев, британцев, мейн-кунов, бобтейлов, сфинксов и другие породы кошек. Участников и гостей ждут конкурсы и призы. В рамках выставки пройдет благотворительная акция «Поможем вместе».
Открытие выставки состоится в 5 января в 10.00. Вход на выставку платный – 200 руб. Билеты можно купить на сайте компании Kassir.ru