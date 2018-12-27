2018-12-27T11:37:42+03:00
Звезды

В Курске пройдет выставка кошек

Полюбоваться на пушистых питомцев можно будет в МегаГРИННе
Яна ШЕЛЕСТ
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. Участников и гостей ждут конкурсы и призы. Участников и гостей ждут конкурсы и призыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Международная выставка кошек «КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ 2019» пройдет в курском МегаГРИННе 5 и 6 января 2019 года. В выставке примут участие более 300 кошек из России и ближнего зарубежья.

Посетители выставки увидят персов, экзотов, шотландцев, британцев, мейн-кунов, бобтейлов, сфинксов и другие породы кошек. Участников и гостей ждут конкурсы и призы. В рамках выставки пройдет благотворительная акция «Поможем вместе».

Открытие выставки состоится в 5 января в 10.00. Вход на выставку платный – 200 руб. Билеты можно купить на сайте компании Kassir.ru

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