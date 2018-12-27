В Курской области по вине водителей автобусов произошло 33 ДТП

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-27T10:51:36+03:00

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За 11 месяцев 2018 года по вине водителей автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, произошло 33 дорожно-транспортных происшествия. Ранения получил 61 человек. Самые серьезные последствия ДТП, как правило, фиксируются на междугородних маршрутах, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды по профилактике и пресечению нарушений. Особое внимание уделяется вопросам легальности деятельности перевозчиков, согласованию маршрутов с органами власти, наличию мест стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей.

Организованы сплошные проверки участвующих в междугородном сообщении автобусов в вечернее и ночное время. Осуществляется скрытый контроль для выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлекли 1956 водителей автобусов, в том числе 595 за нарушение правил перевозки людей и 113 за управление с техническими неисправностями.