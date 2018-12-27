В Курске почтут память погибших афганцев

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-27T09:41:50+03:00

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27 декабря исполняется 39 лет со дня ввода ограниченного контингента советских войск на территорию Демократической республики Афганистан. Афганская война длилась на протяжении десяти лет.

После ее окончания были опубликованы официальные сведения о погибших советских солдатах — 15 031 человек, по другим данным эта цифра составила 26 000 человек. Тысячи были ранены, контужены, травмированы. 10 751 человек остались инвалидами.

Сегодня 11.00 в Пролетарском сквере Курска состоится церемония возложения венков и цветов к памятнику курянам, погибшим в Афганистане. Участниками ее станут ветераны боевых действий, члены семей курян, погибших на чужой земле, представители муниципалитета и все, кто выступает против войны в любых её проявлениях.