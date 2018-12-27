В Курске почтут память погибших афганцев
27 декабря исполняется 39 лет со дня ввода ограниченного контингента советских войск на территорию Демократической республики Афганистан. Афганская война длилась на протяжении десяти лет.
После ее окончания были опубликованы официальные сведения о погибших советских солдатах — 15 031 человек, по другим данным эта цифра составила 26 000 человек. Тысячи были ранены, контужены, травмированы. 10 751 человек остались инвалидами.
Сегодня 11.00 в Пролетарском сквере Курска состоится церемония возложения венков и цветов к памятнику курянам, погибшим в Афганистане. Участниками ее станут ветераны боевых действий, члены семей курян, погибших на чужой земле, представители муниципалитета и все, кто выступает против войны в любых её проявлениях.