2018-12-27T09:22:01+03:00
Общество

Курск переходит в режим повышенной готовности

Дополнительные меры принимаются в целях обеспечения безопасности
Яна ШЕЛЕСТ
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Режим начнет действовать с 30 декабряРежим начнет действовать с 30 декабряФото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 декабря 2018 года с 9.00 на территории города Курска вводится режим повышенной готовности, который будет действовать до 9.00 9 января 2019 года, сообщили в городской администрации.

Данные меры принимаются в целях обеспечения комплексной безопасности населения и защиты объектов особой важности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

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