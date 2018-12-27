Курск переходит в режим повышенной готовности
Дополнительные меры принимаются в целях обеспечения безопасности
Режим начнет действовать с 30 декабряФото: Яна ШЕЛЕСТ
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30 декабря 2018 года с 9.00 на территории города Курска вводится режим повышенной готовности, который будет действовать до 9.00 9 января 2019 года, сообщили в городской администрации.
Данные меры принимаются в целях обеспечения комплексной безопасности населения и защиты объектов особой важности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.