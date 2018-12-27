Под Курском водитель сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-27T09:15:37+03:00

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В 20:07 26 декабря на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Землячки в Дмитриеве. Здесь водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.