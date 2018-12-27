2018-12-27T09:15:37+03:00
Происшествия

Под Курском водитель сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло в Дмитриеве
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Сигнал об аварии поступил на пульт МЧС вечеромСигнал об аварии поступил на пульт МЧС вечеромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

В 20:07 26 декабря на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Землячки в Дмитриеве. Здесь водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске почтут память погибших афганцев
Курск переходит в режим повышенной готовности
Лучшие курские учителя получили премии
В Курской области выпало треть месячной нормы осадков
В Курске не смогли выбрать проект памятника Дейнеки
За сутки куряне нарушили ПДД 1766 раз
Куряне могут узнать о своих долгах
Детсад и многоэтажки в центре Курска остались без тепла и горячей воды
Курская полиция проверяет магазины по продаже пиротехники
Курянин стал жертвой мошенника, желая купить ошейник с навигатором
Из-за непогоды в Курской области без света остались несколько районов
Из-за снегопада курян просят использовать светоотражающие элементы на дороге
Курянам досрочно выплатят пенсии
Перед новым годом можно будет провериться на туберкулез
В Курске осудили наркодиллеров
Курянка через суд добивается жилья
Курянин убил и выбросил на обочину человека
Курянина обвиняют в похищении человека
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» поделил очки со «Спартой»
Куряне могут позвонить Деду Морозу
Под Курском в ДТП пострадали женщина и школьница
Курян приглашают на "Крещенские вечера"
Курянка-инвалид получит лестницеход после вмешательства активистов
Курский преподаватель победил на Всероссийском педагогическом конкурсе
Курянку, спровоцировавшую ДТП, оштрафовали на 400 тысяч рублей
Курянин потерял 120 тысяч рублей, поверив мошеннику