Лучшие курские учителя получили премии
Каждый год по инициативе Президента РФ проходит конкурс на получение денежного поощрения лучшими школьными учителями, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Проводится он для стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала.
В 2018 году от Курской области победителями конкурса стали семь учителей:
Марина Евгеньевна Паукова – учитель физической культуры МОУ «Гимназия № 1» Железногорска,
Анжела Григорьевна Волщукова – учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32 им. ПРП. Серафима Саровского» Курска,
Елена Васильевна Астахова – учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 5» Железногорска,
Ольга Ивановна Ефремова - учитель русского языка и литературы МБОУ «Полевской лицей» Курского района,
Лариса Александровна Кочергина – учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» Курска,
Алла Петровна Минакова – учитель химии МБОУ «Гимназия № 44» Курска,
Елена Николаевна Шеховцова – учитель физической культуры МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» Курска.
Все они получили денежное поощрение - 200 тысяч рублей из федерального бюджета и 25 тысяч рублей из областного бюджета.