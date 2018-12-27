Лучшие курские учителя получили премии

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-27T09:06:13+03:00

Лучшие учителя, участвовавшие в отборе, работают в Курске, Курском районе и Железногорске Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Каждый год по инициативе Президента РФ проходит конкурс на получение денежного поощрения лучшими школьными учителями, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Проводится он для стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала.

В 2018 году от Курской области победителями конкурса стали семь учителей:

Марина Евгеньевна Паукова – учитель физической культуры МОУ «Гимназия № 1» Железногорска,

Анжела Григорьевна Волщукова – учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32 им. ПРП. Серафима Саровского» Курска,

Елена Васильевна Астахова – учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 5» Железногорска,

Ольга Ивановна Ефремова - учитель русского языка и литературы МБОУ «Полевской лицей» Курского района,

Лариса Александровна Кочергина – учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» Курска,

Алла Петровна Минакова – учитель химии МБОУ «Гимназия № 44» Курска,

Елена Николаевна Шеховцова – учитель физической культуры МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» Курска.

Все они получили денежное поощрение - 200 тысяч рублей из федерального бюджета и 25 тысяч рублей из областного бюджета.