2018-12-27T09:06:13+03:00
Общество

Лучшие курские учителя получили премии

На федеральном уровне отметили семь преподавателей
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Лучшие учителя, участвовавшие в отборе, работают в Курске, Курском районе и ЖелезногорскеЛучшие учителя, участвовавшие в отборе, работают в Курске, Курском районе и ЖелезногорскеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Каждый год по инициативе Президента РФ проходит конкурс на получение денежного поощрения лучшими школьными учителями, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Проводится он для стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала.

В 2018 году от Курской области победителями конкурса стали семь учителей:

Марина Евгеньевна Паукова – учитель физической культуры МОУ «Гимназия № 1» Железногорска,

Анжела Григорьевна Волщукова – учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32 им. ПРП. Серафима Саровского» Курска,

Елена Васильевна Астахова – учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 5» Железногорска,

Ольга Ивановна Ефремова - учитель русского языка и литературы МБОУ «Полевской лицей» Курского района,

Лариса Александровна Кочергина – учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» Курска,

Алла Петровна Минакова – учитель химии МБОУ «Гимназия № 44» Курска,

Елена Николаевна Шеховцова – учитель физической культуры МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» Курска.

Все они получили денежное поощрение - 200 тысяч рублей из федерального бюджета и 25 тысяч рублей из областного бюджета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске почтут память погибших афганцев
Курск переходит в режим повышенной готовности
Под Курском водитель сбил пешехода и скрылся
В Курской области выпало треть месячной нормы осадков
В Курске не смогли выбрать проект памятника Дейнеки
За сутки куряне нарушили ПДД 1766 раз
Куряне могут узнать о своих долгах
Детсад и многоэтажки в центре Курска остались без тепла и горячей воды
Курская полиция проверяет магазины по продаже пиротехники
Курянин стал жертвой мошенника, желая купить ошейник с навигатором
Из-за непогоды в Курской области без света остались несколько районов
Из-за снегопада курян просят использовать светоотражающие элементы на дороге
Курянам досрочно выплатят пенсии
Перед новым годом можно будет провериться на туберкулез
В Курске осудили наркодиллеров
Курянка через суд добивается жилья
Курянин убил и выбросил на обочину человека
Курянина обвиняют в похищении человека
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» поделил очки со «Спартой»
Куряне могут позвонить Деду Морозу
Под Курском в ДТП пострадали женщина и школьница
Курян приглашают на "Крещенские вечера"
Курянка-инвалид получит лестницеход после вмешательства активистов
Курский преподаватель победил на Всероссийском педагогическом конкурсе
Курянку, спровоцировавшую ДТП, оштрафовали на 400 тысяч рублей
Курянин потерял 120 тысяч рублей, поверив мошеннику