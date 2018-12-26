В Курской области выпало треть месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-26T16:04:03+03:00

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"КП" уже сообщала о снегопаде, который обрушился на регион 25 декабря. Из-за снега было обесточено 16 населенных пунктов в нескольких районах Курской области.

Как сообщили в Центре гидрометеорологии Курской области, 25 декабря в областном центре выпало 10 миллиметров осадков, в Обояни – 18 мм, Тимском районе – 11, Рыльске и Курчатове – 5 мм, а вот в Железногорске всего 0,3 мм.

Такой снегопад принес антициклон. По прогнозам синоптиков, 26 декабря во второй половине дня ожидаются умеренные осадки в виде снега. Все службы переведены в режим «повышенная готовность».