2018-12-26T15:59:49+03:00
Звезды

В Курске не смогли выбрать проект памятника Дейнеки

Конкурс признан несостоявшимся
Светлана ВОЛКОВА
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Выбрать достойный проект памятника земляку так и не смоглиВыбрать достойный проект памятника земляку так и не смоглиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Комитет по культуре Курской обалсти еще в сентябре объявил конкурс на создание памятника знаменитому земляку - художнику Александру Дейнеки.

Скульптурную композицию планируют установить в областном центре в будущем году, к 120-летию мастера.

- На конкурс было представлено достаточное количество работ. Однако общее мнение жюри: проекты не передают в полной мере масштаб личности великого художника и требуют доработки. Поэтому, в соответствии с протоколом жюри, конкурс объявлен несостоявшимся, - сообщили в администрации региона.

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