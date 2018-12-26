В Курске не смогли выбрать проект памятника Дейнеки
Конкурс признан несостоявшимся
Выбрать достойный проект памятника земляку так и не смоглиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Комитет по культуре Курской обалсти еще в сентябре объявил конкурс на создание памятника знаменитому земляку - художнику Александру Дейнеки.
Скульптурную композицию планируют установить в областном центре в будущем году, к 120-летию мастера.
- На конкурс было представлено достаточное количество работ. Однако общее мнение жюри: проекты не передают в полной мере масштаб личности великого художника и требуют доработки. Поэтому, в соответствии с протоколом жюри, конкурс объявлен несостоявшимся, - сообщили в администрации региона.