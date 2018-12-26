2018-12-26T15:38:47+03:00
Происшествия

За сутки куряне нарушили ПДД 1766 раз

Шесть человек получили ранения
Ольга ДАНИЛОВА
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За вождение в пьяном виде прав лишились шесть водителейЗа вождение в пьяном виде прав лишились шесть водителейФото: Светлана ВОЛКОВА
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25 декабря в Курской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили ранения. Одно ДТП произошло с участием ребенка. В области зарегистрировано 39 ДТП с материальным ущербом.

За вождение в пьяном виде прав лишились шесть водителей, кроме этого три водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще один водитель задержан по ст. 264.1 УК РФ. Также 60 пешеходов нарушили ПДД.

Всего зафиксировано 1766 нарушений ПДД РФ, в том числе с помощью фото-видеофиксации - 1464 нарушения ПДД, из них 1458 нарушений скоростного режима.

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