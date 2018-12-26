2018-12-26T15:27:55+03:00
Общество

Куряне могут узнать о своих долгах

В городе работают мобильные пункты проверки задолженности
Светлана ВОЛКОВА
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Проверить задолженность можно онлайнПроверить задолженность можно онлайнФото: Из архива КП.
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26 декабря в рамках проведения Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» жители Курска и Курской области смогу проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов, а при желании имеющуюся задолженность оплатить прямо на месте.

Прямо сейчас работают мобильные пункты проверки задолженности:

до 18.00 в ТЦ «МегаГРИНН» (г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 68);

с 16.00 до 19.00 на Железнодорожном вокзале (г. Курск, Привокзальная площадь, 1).

Также в этот день в рамках популяризации электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» судебные приставы проведут встречи с работниками организаций и предприятий Курской области.

Кроме того, куряне смогут получить консультации по вопросам, относящимся к работе службы судебных приставов.

Напомним, что на интернет-сайте УФССП России по Курской области (www.r46.fssprus.ru) действует электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», в котором содержится информация об исполнительных производствах в отношении как физических, так и юридических лиц.

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