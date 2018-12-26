Детсад и многоэтажки в центре Курска остались без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-26T14:26:10+03:00

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Очередная авария произошла на теплосетях в Курске. На этот раз без тепла и горячей воды остались четыре многоэтажки по улицам Димитрова и Гоголя и детский садик.

По сообщению ГУ МЧС России по Курской области филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» сейчас проводит ремонтно-восстановительные работы. Порыв произошел около одиннадцати часов утра 26 декабря. По предварительным данным аварию обещают утстранить до восьми часов вечера.

Отключены от отопления и горячего водоснабжения потребители по адресам:

- ул. Гоголя 47

- ул. Димитрова 84, 70, 68А

- ул. Димитрова 74 (МБДОУ №9)

Справки по телефону 39-48-68