Детсад и многоэтажки в центре Курска остались без тепла и горячей воды
На теплосетях произошла авария
Авария произошла в центре городаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
Очередная авария произошла на теплосетях в Курске. На этот раз без тепла и горячей воды остались четыре многоэтажки по улицам Димитрова и Гоголя и детский садик.
По сообщению ГУ МЧС России по Курской области филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» сейчас проводит ремонтно-восстановительные работы. Порыв произошел около одиннадцати часов утра 26 декабря. По предварительным данным аварию обещают утстранить до восьми часов вечера.
Отключены от отопления и горячего водоснабжения потребители по адресам:
- ул. Гоголя 47
- ул. Димитрова 84, 70, 68А
- ул. Димитрова 74 (МБДОУ №9)
Справки по телефону 39-48-68