2018-12-26T12:34:07+03:00
Общество

Курская полиция проверяет магазины по продаже пиротехники

Выявлены факты продажи несовершеннолетним
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублейНарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублейФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции выявляли нарушения правил продажи пиротехнических изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации. В первую очередь стражи порядка проверяли наличие необходимых документов – накладных на товар и сертификатов качества. Выяснилось, что правила соблюдаются не везде. Во время рейда был выявлен факт продажи пиротехники несовершеннолетнему, что запрещено законом. В этой же торговой точке к товару имелся свободный доступ, а продавец не смог предоставить необходимые документы.

По выявленным нарушениям были составлены административные протоколы. По закону за нарушение правил продажи пиротехнических изделий может быть наложен штраф до 40 тысяч рублей. К ответственности привлекаются, как индивидуальные предприниматели, так и руководство крупных торговых объектов, уточнили в полиции.

Проверки магазинов будут продолжены. В случае выявления контрафакта, будет решаться вопрос об изъятии товаров из продажи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин стал жертвой мошенника, желая купить ошейник с навигатором
Из-за непогоды в Курской области без света остались несколько районов
Из-за снегопада курян просят использовать светоотражающие элементы на дороге
Курянам досрочно выплатят пенсии
Перед новым годом можно будет провериться на туберкулез
В Курске осудили наркодиллеров
Курянка через суд добивается жилья
Курянин убил и выбросил на обочину человека
Курянина обвиняют в похищении человека
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» поделил очки со «Спартой»
Куряне могут позвонить Деду Морозу
Под Курском в ДТП пострадали женщина и школьница
Курян приглашают на "Крещенские вечера"
Курянка-инвалид получит лестницеход после вмешательства активистов
Курский преподаватель победил на Всероссийском педагогическом конкурсе
Курянку, спровоцировавшую ДТП, оштрафовали на 400 тысяч рублей
Курянин потерял 120 тысяч рублей, поверив мошеннику