Курская полиция проверяет магазины по продаже пиротехники

СЕГОДНЯ 12:34 2018-12-26T12:34:07+03:00

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Сотрудники полиции выявляли нарушения правил продажи пиротехнических изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации. В первую очередь стражи порядка проверяли наличие необходимых документов – накладных на товар и сертификатов качества. Выяснилось, что правила соблюдаются не везде. Во время рейда был выявлен факт продажи пиротехники несовершеннолетнему, что запрещено законом. В этой же торговой точке к товару имелся свободный доступ, а продавец не смог предоставить необходимые документы.

По выявленным нарушениям были составлены административные протоколы. По закону за нарушение правил продажи пиротехнических изделий может быть наложен штраф до 40 тысяч рублей. К ответственности привлекаются, как индивидуальные предприниматели, так и руководство крупных торговых объектов, уточнили в полиции.

Проверки магазинов будут продолжены. В случае выявления контрафакта, будет решаться вопрос об изъятии товаров из продажи.