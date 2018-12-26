2018-12-26T12:05:20+03:00
Происшествия

Курянин стал жертвой мошенника, желая купить ошейник с навигатором

Он перечислили преступникам 23 тысячи рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция разыскивает преступникаПолиция разыскивает преступникаФото: Из архива КП.
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Еженедельно сотрудники МО МВД России «Железногорский» предупреждает курян о мошенничествах в глобальной сети. Но железногорцы упорно продолжают доверять киберпреступникам, попадаясь на обкатанные схемы удаленных афер.

Так, на днях на удочку дистанционных жуликов, промышляющих на сайтах покупок, попался еще один железногорец. Он решил заказать для своего четвероногого друга ошейник с навигатором. Как водится, виртуальный продавец запросил перечислить предоплату за товар. Не сомневаясь в благонадежности «поставщика», заказчик перечислил 23 тысячи рублей на указанные реквизиты. Когда через «гарантированный срок» посылка так и не дошла до адресата, мужчина обратился в полицию.

Сейчас подозреваемого разыскивают.

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