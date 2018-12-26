Из-за непогоды в Курской области без света остались несколько районов

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-26T09:54:22+03:00

Без света оказались 16 населенных пунктов Фото: Из архива КП.

На устранение аварии потребовалось более трех часов

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В 21.10 25 декабря в дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение об отключении света из-за неблагоприятных погодных условий в Курском, Курчатовском, Медвенском, Советском и Суджанском районах Курской области.

В зону отключения попали 16 населенных пунктов - 1558 жилых домов, 3318 человек (из них 385 детей), социально - значимых объектов по данным МЧС нет.

На местах аварий работали аварийно-восстановительные бригады, силы и средства ТП РСЧС. Координацию действий осуществляли оперативные группы Администраций районов, местных пожарно-спасательных гарнизонов.

К ликвидации нарушения электроснабжения привлекались 40 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек, 5 единиц техники.

По состоянию на 00.30 26 декабря электроснабжение восстановлено, сказали в Управлении.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области –8-4712-51-00-22.