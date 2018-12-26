2018-12-26T09:33:51+03:00
Происшествия

Из-за снегопада курян просят использовать светоотражающие элементы на дороге

А автомобилистов - не парковать машины на проезжей части
Ольга ДАНИЛОВА
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Дорожники обещали всю ночь чистить улицыДорожники обещали всю ночь чистить улицыФото: Из архива КП.
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В регионе прошел снегопад, на дорогах - гололед. Госавтоинспекция Курской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Выпадение осадков в виде снега снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует использовать светоотражающие элементы, которые сделают пешеходов более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Убедительная просьба не оставлять свой автотранспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автотранспорт, препятствующий уборке проезжей части улиц, в случае ненахождения владельца будет незамедлительно эвакуирован на штраф-стоянку. Чтобы избежать неприятного опыта, паркуйтесь на местах стоянки. Кроме того, паркуя машину в проблемных местах, вы рискуете стать участником ДТП, добавляют в ГИБДД.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102; телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.

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