2018-12-25T16:46:07+03:00
Общество

Курянам досрочно выплатят пенсии

Это касается тех, чьи выплаты приходятся на 3-12 января 2019 года
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пенсии некоторым получателям выплатят раньшеПенсии некоторым получателям выплатят раньшеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области досрочно, в последние дни декабря этого года, профинансирует доставщиков пенсий и других социальных выплат для зачисления получателям, чьи сроки приходятся на период с 3 по 12 января 2019 года включительно.

«Почта России» и кредитные учреждения в праздничные дни будут обслуживать получателей пенсий по режиму работы своих учреждений.

Для сведения: территориальные учреждения отделения ПФР по Курской области будут вести прием граждан 4 и 5 января 2019 года с 9.00 до 13.00 часов. В эти же дни по всем возникающим вопросам можно будет обратиться по телефонам горячих линий территориальных органов, список телефонов можно уточнить на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты и адреса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24