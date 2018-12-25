Курянам досрочно выплатят пенсии

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-25T16:46:07+03:00

Это касается тех, чьи выплаты приходятся на 3-12 января 2019 года

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Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области досрочно, в последние дни декабря этого года, профинансирует доставщиков пенсий и других социальных выплат для зачисления получателям, чьи сроки приходятся на период с 3 по 12 января 2019 года включительно.

«Почта России» и кредитные учреждения в праздничные дни будут обслуживать получателей пенсий по режиму работы своих учреждений.

Для сведения: территориальные учреждения отделения ПФР по Курской области будут вести прием граждан 4 и 5 января 2019 года с 9.00 до 13.00 часов. В эти же дни по всем возникающим вопросам можно будет обратиться по телефонам горячих линий территориальных органов, список телефонов можно уточнить на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты и адреса».