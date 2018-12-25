В Курске осудили наркодиллеров

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-25T15:51:15+03:00

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Курский районный суд вынес приговор членам преступной группы, обвиняемым в покушении на сбыт наркотиков через Интернет в крупном и особо крупном размере.

Как установлено в суде, летом 2017 года супружеская пара занималась сбытом наркотиков и психоактивных веществ в Курске и Курском районе. Супруги получали крупные партии наркотиков в разных регионах России, перевозили и храненили их, помещали мелкие партии в тайники-закладки. В свою очередь остальные члены группы забирали наркотики из тайников, перепрятывали их в другие места и через Интернет сбывали наркоманам.

Деньги, полученные от незаконной деятельности по сбыту наркотиков делились между членами группы согласно отведенным ролям. Один из участников группы совершал финансовые операции с деньгами, полученными от продажи наркотиков через международную биржу криптовалют.

Эта незаконная деятельность пресечена правоохранительными органами.

Суд дал подсудимым от 4 до 8 лет в колониях общего и строгого режима.