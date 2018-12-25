В Курске осудили наркодиллеров
Курский районный суд вынес приговор членам преступной группы, обвиняемым в покушении на сбыт наркотиков через Интернет в крупном и особо крупном размере.
Как установлено в суде, летом 2017 года супружеская пара занималась сбытом наркотиков и психоактивных веществ в Курске и Курском районе. Супруги получали крупные партии наркотиков в разных регионах России, перевозили и храненили их, помещали мелкие партии в тайники-закладки. В свою очередь остальные члены группы забирали наркотики из тайников, перепрятывали их в другие места и через Интернет сбывали наркоманам.
Деньги, полученные от незаконной деятельности по сбыту наркотиков делились между членами группы согласно отведенным ролям. Один из участников группы совершал финансовые операции с деньгами, полученными от продажи наркотиков через международную биржу криптовалют.
Эта незаконная деятельность пресечена правоохранительными органами.
Суд дал подсудимым от 4 до 8 лет в колониях общего и строгого режима.