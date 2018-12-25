Курянка через суд добивается жилья

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-25T14:41:58+03:00

Женщина воспитывает ребенка-инвалида и живет на съемной квартире

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В прокуратуру Курского района обратилась курянка с просьбой помочь в получении жилья.

Выяснилось, что женщина живет на съемной квартире с двумя несовершеннолетними детьми. Один из них - инвалид, страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание в одной квартире невозможно. Собственного жилья у женщины нет, семья признана малоимущей.

Прокурор Курского района направил в суд иск, в котором потребовал обязать администрацию Курского района обеспечить семью жильем с учетом дополнительной площади.

Требования прокурора судом удовлетворены. Администрация Курского района обязана предоставить семье по договору социального найма во внеочередном порядке жилое помещение с учетом площади, необходимой для проживания одного взрослого члена семьи, добавили в ведомстве.